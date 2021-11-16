Багато людей під час прогулянки рахують кроки, а я — готівку, - легенда боксу Мейвезер

Мейвезер виклав у свій Instagram фото, на якому він рахує гроші під час прогулянки.



"Я не Боббі Браун, але мені платять за кожен маленький крок, який я роблю. Багато людей під час прогулянки рахують кроки, а я - готівку", - написав Мейвезер.



44-річний Флойд Мейвезер завершив професійну кар'єру в 2017 році та проводить після цього виключно виставкові бої. 6 червня у Маямі (США) він програв блогеру Логану Полу.



Нагадаємо, 6 червня Флойд Мейвезер не зміг перемогти Логана Пола у виставковому бою.

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