Багато людей під час прогулянки рахують кроки, а я — готівку, - легенда боксу Мейвезер
Колишній чемпіон світу в п'яти дивізіонах боксер Флойд Мейвезер дотепно похизувався своїм багатством
Мейвезер виклав у свій Instagram фото, на якому він рахує гроші під час прогулянки.
"Я не Боббі Браун, але мені платять за кожен маленький крок, який я роблю. Багато людей під час прогулянки рахують кроки, а я - готівку", - написав Мейвезер.
44-річний Флойд Мейвезер завершив професійну кар'єру в 2017 році та проводить після цього виключно виставкові бої. 6 червня у Маямі (США) він програв блогеру Логану Полу.
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Нагадаємо, 6 червня Флойд Мейвезер не зміг перемогти Логана Пола у виставковому бою.
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