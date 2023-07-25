Про це в ефірі Еспресо заявив нардеп від фракції "Голос", перший заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук

"Ще у 2019 році було кілька тисяч вакансій суддів. Зараз - 3,5 тис. вакансій. Ми з вами догосподарювались до того, що багато українців не те що мають поганий суд. Багато українців взагалі позбавлені права на правосуддя, бо є суди, де немає суддів - вони взагалі відсутні. Чим більше буде зашкварів з судами та держслужбовцями, тим менше охочих достойних людей взагалі вв'язуватися в цю історію. Висновок один - ми втратили дуже багато часу, замість того, щоб все це поремонтувати у 2020 році і зараз час грає проти нас", - вважає він.