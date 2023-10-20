Баклажанна ікра: бабусин рецепт та приготування по-одеськи

Ікра з баклажанів є популярною стравою, особливо в Східній та Південній Європі. Вона готується з доступних овочів та ароматних спецій. Страва має ніжний смак та використовується як ситна намазка на хліб або супровід до різних страв. Баклажанну ікру можна подавати як гарячу, так і холодну страву.

Ікра баклажанна на зиму

Інгредієнти (на 4,5л ікри):

баклажани - 2 кг

солодкий перець - 1 кг

помідори - 1.5 кг

морква - 500 г

цибуля ріпчаста - 500 г

рослинна олія - 200 мл

цукор - 200 г

оцет яблучний - 80 мл

часник - 200 г

сіль камʼяна - 100 г

чорний мелений перець - 1 ч. л.

Баклажанна ікра, бабусин рецепт приготування покроково:

Моркву, цибулю та часник миємо та очищаємо від шкірки. Баклажани, перець та помідори добре промиваємо під проточною водою. Баклажани ріжемо кубиком, перець – соломкою, а цибулю – півкільцями. Моркву натираємо на грубій терці, а помідори подрібнюємо блендером, або за допомогою м’ясорубки. У велику каструлю, де будемо готувати ікру, наливаємо олію та ставимо на вогонь. Викладаємо цибулю та морву, обсмажуємо до м’якості овочей 5 хвилин. Додаємо болгарський перець та підскажуємо ще 5 хвилин. Потім додаємо помідори, цукор, сіль та перець, добре перемішуємо та даємо овочам закипіти. Тушкуємо на середньому вогні 10 хвилин. До овочей додаємо баклажани, знову даємо суміші закипіти та тушкуємо на невеликому вогні протягом 50 хвилин, час від часу перемішуємо. Часник пропускаємо через прес, додаємо його до овочей та наливаємо оцет. Постійно помішуючи, проварюємо ще 5 хвилин, даємо закипіти та вимикаємо вогонь. Готову кабачкову ікру розкладаємо в простерилізовані скляні банки та закатуємо кришками. Поміщаємо банки в тепле місце та накриваємо ковдрою на декілька днів. Потім переносимо їх в комору. Смачного!

Фото: Freepik

Ікра з баклажанів по-одеськи

Інгредієнти:

баклажани - 2 шт.

болгарський перець - 2 шт.

помідори - 4 шт.

цибуля ріпчаста - 100 г

рослинна олія - 1 ст. л.

часник – 1 зубчик

зелень, перець та сіль (за смаком)

Покроковий рецепт приготування:

Баклажани та перець промити. Зробити на їх поверхні невеликі отвори за допомогою виделки. Деко для запікання накрити пергаментним папером, викласти перець та баклажани. Полити овочі олією та поставити запікатися в духову шафу при 200 градусах протягом 20-30 хвилин. Із запечених перців зняти шкірку та очистити від серцевини. Баклажани розрізати навпіл та дістати ножем всю середину (без шкірки, бо вона може додати гіркоту страві). З помідорів та цибулі знімаємо шкірку, ріжемо кубиками. Часник дрібно ріжемо. Всі овочі (баклажани, перець, помідори, цибулю та часник) та зелень перекладаємо на дощечку для нарізання та подрібнюємо ножем, ніби змішуючи всі інгредієнти. Перекладаємо в ємність, солимо та перчимо. Готово!

Фото: Freepik