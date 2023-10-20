Баклажанна ікра: бабусин рецепт та приготування по-одеськи
Баклажани багаті на вітаміни та антиоксиданти, тому приготувати страву, а також зробити заготовки на зиму з цього корисного продукту просто необхідно
Ікра з баклажанів є популярною стравою, особливо в Східній та Південній Європі. Вона готується з доступних овочів та ароматних спецій. Страва має ніжний смак та використовується як ситна намазка на хліб або супровід до різних страв. Баклажанну ікру можна подавати як гарячу, так і холодну страву.
Ікра баклажанна на зиму
Інгредієнти (на 4,5л ікри):
- баклажани - 2 кг
- солодкий перець - 1 кг
- помідори - 1.5 кг
- морква - 500 г
- цибуля ріпчаста - 500 г
- рослинна олія - 200 мл
- цукор - 200 г
- оцет яблучний - 80 мл
- часник - 200 г
- сіль камʼяна - 100 г
- чорний мелений перець - 1 ч. л.
Баклажанна ікра, бабусин рецепт приготування покроково:
- Моркву, цибулю та часник миємо та очищаємо від шкірки. Баклажани, перець та помідори добре промиваємо під проточною водою.
- Баклажани ріжемо кубиком, перець – соломкою, а цибулю – півкільцями. Моркву натираємо на грубій терці, а помідори подрібнюємо блендером, або за допомогою м’ясорубки.
- У велику каструлю, де будемо готувати ікру, наливаємо олію та ставимо на вогонь. Викладаємо цибулю та морву, обсмажуємо до м’якості овочей 5 хвилин. Додаємо болгарський перець та підскажуємо ще 5 хвилин. Потім додаємо помідори, цукор, сіль та перець, добре перемішуємо та даємо овочам закипіти. Тушкуємо на середньому вогні 10 хвилин.
- До овочей додаємо баклажани, знову даємо суміші закипіти та тушкуємо на невеликому вогні протягом 50 хвилин, час від часу перемішуємо.
- Часник пропускаємо через прес, додаємо його до овочей та наливаємо оцет. Постійно помішуючи, проварюємо ще 5 хвилин, даємо закипіти та вимикаємо вогонь.
- Готову кабачкову ікру розкладаємо в простерилізовані скляні банки та закатуємо кришками. Поміщаємо банки в тепле місце та накриваємо ковдрою на декілька днів. Потім переносимо їх в комору. Смачного!
Фото: Freepik
Ікра з баклажанів по-одеськи
Інгредієнти:
- баклажани - 2 шт.
- болгарський перець - 2 шт.
- помідори - 4 шт.
- цибуля ріпчаста - 100 г
- рослинна олія - 1 ст. л.
- часник – 1 зубчик
- зелень, перець та сіль (за смаком)
Покроковий рецепт приготування:
- Баклажани та перець промити. Зробити на їх поверхні невеликі отвори за допомогою виделки.
- Деко для запікання накрити пергаментним папером, викласти перець та баклажани. Полити овочі олією та поставити запікатися в духову шафу при 200 градусах протягом 20-30 хвилин.
- Із запечених перців зняти шкірку та очистити від серцевини. Баклажани розрізати навпіл та дістати ножем всю середину (без шкірки, бо вона може додати гіркоту страві).
- З помідорів та цибулі знімаємо шкірку, ріжемо кубиками. Часник дрібно ріжемо.
- Всі овочі (баклажани, перець, помідори, цибулю та часник) та зелень перекладаємо на дощечку для нарізання та подрібнюємо ножем, ніби змішуючи всі інгредієнти. Перекладаємо в ємність, солимо та перчимо. Готово!
Фото: Freepik
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