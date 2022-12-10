Bandera Power - це виключно українська портативна зарядна станція, адаптована для потреб фронту, - гендиректор "Промавтоматика Вінниця" Ганчук
Генеральний директор “Промавтоматика Вінниця” Михайло Ганчук розповів в етері телеканалу "Еспресо" про виключно українського виробництва портативну зарядну станцію Bandera Power
"Компанія "Промавтоматика Вінниця" розробляє та виробляє мікропроцесорну продукцію. Коли почалась війна, все завмерло. В нас майже зупинився попит на власну продукцію. Насправді великого ентузіазму не було просувати власну продукцію в умовах війни. Натомість було велике бажання бути корисним саме для наших військових", - розповів Ганчук.
Гендиректор "Промавтоматика Вінниця" розповів, що нову портативну зарядну станцію створену для потреб військових на полі бою.
"В перші дні повномасштабного вторгнення РФ ми розробили продукт, який назвали Bandera Power. Це портативна зарядна станція, вироблена в Україні та адаптована для фронту. Цей пристрій створений для виконання військових завдань у мовах війни. Зокрема, коли військові йдуть на завдання і їм потрібно підтримувати свої гаджети в зарядженому стані", - додав він.
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