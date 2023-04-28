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"Банди Парижа" чи "Цитадель": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
28 квітня, 2023 п'ятниця
18:33
Культура Цитадель

Фільм на неохоплену кінематографом тему про паризькі банди початку ХХ ст. чи серіал про шпигунів, що став одним із найамбіційніших серіалів року 

Попри новини з війни про звірства російських окупантів, не меншає і новин про злочинців інакшого плану - всередині країни. Заголовки розмаїтих видань цього року рясніють: "ДБР затримала банду, яка під виглядом тероборони нападала на мешканців Дніпра", "У Кривому Розі викрили банду "двадцятівських" з наркотрафіком на мільйони та зв'язками у РФ", "В Ірпені правоохоронці затримали банду кілерів", "На Львівщині затримали банду "закладчиків".... Зрештою, цих новин з різних міст так багато, що часом думаєш - людину, яка вибрала стежку зла, виправити майже неможливо. Хіба в дуже-дуже поодиноких випадках. Сьогодні "Еспресо" пропонує на вихідні добірку фільмів-новинок на кримінальну тему. Принаймні негативні уроки на чужому досвіді набагато привабливіші, ніж на власному. 

"Банди Парижа"

У кінотеатрах з 27 квітня

Банди Парижа

Цю французьку стрічку, яка вкладається у жанри бойовика, трилера і драми, зняв режисер та сценарист Ромен Кіро. Це друга його робота на великому екрані. Критики, порівнюючи новий фільм із "Бандами Нью-Йорка" Скорсезе та серіалом "Гострі картузи", одноголосно відзначили унікальність режисерського стилю. Та й, зрештою, тема паризьких нетрів початку XX століття саме в такому ракурсі у кінематографі є незбитою і режисер фігурує у ній як один із першопрохідців.

Отже "1900 рік. Париж потерпає від діяльності банди, яка називає себе Апаші. Молоді, амбітні та безстрашні, вони не визнають жодних меж чи кордонів. До лав банди дуже прагне потрапити Біллі (Аліс Ісааз). Попри юність та вроду, ця дівчина має чималий досвід виживання серед ворожих вулиць великого міста. Вправна крадійка, вона не звикла відмовлятися від наміченої цілі. Колись у дитинстві на її очах загинув рідній брат. Винуватцем смерті хлопця був Хесус (Нільс Шнайдер). Нині він очолює ту саму банду, до якої так ревно прагне потрапити Біллі. Вона хоче одного за одним вбивати кожного, хто бодай якось причетний до загибелі брата. Головна її мета – ватажок бандитів.

У головних ролях: Аліс Ісааз, Нільс Шнайдер, Россі де Пальма, Артюс , Емілі Гавуа-Кан

"Мафія Мама"

У кінотеатрах з 27 квітня

Мафія Мама

Кримінальну комедію і бойовик "Мафія Мама" режисерки Кетрін Хардвік зняли у копродукції Велика Британія, Італія та США. Попри кримінальну тему стрічка вийшла легка та весела, хоч і не здобула гучних оплесків критиків. 

Отож, американка Крістін (Тоні Коллетт) спокійно жила у передмісті та давно вже відмовилася від будь-яких амбітних планів. Коли помер її дідусь, шанований та поважний серед своїх друзів та колег, вона дізналася багато нового. Просто під час похорону почалася стрілянина. Виявляється, її дід був головою місцевої мафії. Свою імперію він передав у спадок онуці. Тож тепер невпевнена у собі Крістін мусить керувати сімейним бізнесом. Те, як це їй вдасться, стане несподіванкою не лише для оточення, а й для неї самої. Нові обов’язки, нові виклики та нова Крістін, яка змусить усіх змінити свій підхід до спільної справи.

У головних ролях: Моніка Беллуччі, Тоні Коллетт, Альфонсо Перуджині, Джуліо Корсо, Бруно Білотта

"Цитадель"

На Prime Video з 28 квітня

Цитадель

Американський науково-фантастичний бойовик-телесеріал, створили для Amazon Prime Video Ньютон Томас Сігел, Брайан Кірк, Девід Вейл та брати Руссо. Мова про високобюджетний шпигунський технотрилер, що є одним із найамбіційніших серіалів року з бюджетом близько 300 мільйонів доларів США. 

Серіал розповідає про незалежне шпигунське агентство "Цитадель", яке дбало про глобальну безпеку, але вісім років тому занепало, а його агентам стерли пам’ять. Тепер вони живуть під новими іменами, не підозрюючи про минуле, поки до них по допомогу не звертається їхній колишній колега.

Можливо, цей серіал і не відкриє Америку в шпигунському жанрі, але працює на всі сто. Як попередньо наголошували про нього, це кіношоу для того, щоб гарно провести час, а не отримати унікальний мистецький досвід. 

До речі, продюсери настільки впевнені в успіху серіалу "Цитадель", що вже продовжили його на 2-й сезон. А також мова про франшизу, яку мають скласти кілька спінофів, створених іншими мовами в інших країнах.

А наразі у головних ролях: Річард Медден та Пріянка Чопра Джонас,  яким добре вдалося відтворити на екрані ще й захопливу хімію стосунків своїх героїв 

"Любов і смерть"

з 27 квітня на НВО

Любов і смерть

Ця реальна історія сталася у 1980 році у передмісті Техаса. Ідеальна на перше око домогосподарка Кенді Монтгомері зі штату Вайлі зарубала сокирою свою найкращу подругу і сусідку Бетті Гор, з чиїм чоловіком закрутила роман. І вражаючим у реальній історії стало те, що суд присяжних усе ж виправдав Кенді. 

Драматично кримінальний трилер "Любов і смерть" зняла Леслі Лінка Глаттер ("Твін Пікс", "Поліція Нью-Йорка", "Доктор Хауз" та інші). Ця реальна історія вже неодноразово екранізувалася. Але щоразу режисери намагаються відшукати у ній щось нове.

У ролях: Елізабет Олсен, Олівія Грейс Eпплгейт, Джессі Племонс та інші.

 

"Пітер Пен та Венді"

З 28 квітня на Disney+

Пітер Пен та Венді

Ця стрічка, звісно, до кримінально-кривавого місива не ліпиться жодним боком. Але хочеться завершити чимось світлим. І цей фільм саме такий. Ще одна адаптація у кіно відповідно до вимог сучасного часу компанією Disney своїх класичних мультфільмів. І цей досвід засвідчує, що такі стрічки не тільки дітям, а й дорослому глядачу щиро заходять. 

Отож взявши за основу "Пітера Пена" (заснованого на знаменитій повісті Джеймса Метью Баррі) 1953 року випуску, Disney  через уяву режисера Девіда Лоурі знову інтригує добре знайомою історією про хлопчика,який не хотів дорослішати, але надавши їй сучасні меседжі.

Як рекламують фільм, одного разу дівчинка на ім’я Венді Дарлінг зустрічає Пітера Пена. Вона боїться піти з будинку свого дитинства, та й він не хоче дорослішати. Разом герої вирушають у казкове місце під назвою Нетландія. Там на них чекають не тільки веселі пригоди, а й зустрічі зі злом. 

Головних персонажів втілили на екрані юні Олександр Молоні та донька Мілли Йовович і режисера Пола Андерсона, 15-річна Евер Андерсон. Для неї, до речі, це перша головна роль у великому кіно.

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