Банки продаватимуть безготівкову валюту громадянам з 21 липня, - нардеп
Національний банк України дозволив продавати безготівкову валюту українцям за умови оформлення депозиту від трьох місяців
Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграмі.
"НБУ дозволить банкам із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн", - написав він.
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