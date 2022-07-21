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Банки продаватимуть безготівкову валюту громадянам з 21 липня, - нардеп

21 липня, 2022 четвер
10:27
Економіка долар

Національний банк України дозволив продавати безготівкову валюту українцям за умови оформлення депозиту від трьох місяців

Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграмі.

"НБУ дозволить банкам із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн", - написав він.

  • Нацбанк вперше з початку повномасштабної війни змінив офіційний курс долара.

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Верховна Рада
НБУ
війна з Росією
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