Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

"Дійсно, постанова щодо евакуації дітей є, але під критерії підпадає тільки Бахмут. Зараз вже запущений інший механізм - має бути декілька послідовних рішень обласної влади, місцевих адміністрацій, узгоджених з Кабміном. У ОВА заявили, що 13 громадам найближчим часом дозволять примусово вивозити дітей", - заявив він.

Барабаш додав, що на зараз в Авдіївці залишається 5 дітей - 5 родин.

"Вчора увечері - сьогодні зранку вивезли трьох дітей. Залишається зараз їх п'ятеро у місті. Маю надію, що батьки погодяться на евакуацію - жодні ідеї, "русмкій мір" в головах не вартують життя дітей. Я їм прямо в очі кажу: "Я не маю до вас поваги". І батьками я їх не хочу називати. В очі їм кажу: "Ви - вбивці. Крапка". Це моя особиста думка, я до них так ставлюсь. Це просто неможливо, під таким шквалом обстрілів тримати дітей понад рік. Ми розуміємо, що буде далі з цими дітьми - наскільки в них зламана психіка і що ними треба багато займатися", - підсумував Барабаш.