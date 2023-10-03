Барабаш: Якщо у росіян не виходить щось на фронті - вони відразу б'ють по Авдіївці
Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш прокоментував ситуацію в місті зазначивши, що окупанти кожного дня обстрілюють Авдіївку з різної техніки, особливо тоді, коли мають невдачі на фронті
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"Гаряче в місті, дуже гаряче, останні пару тижнів точно. Два дні взагалі на півночі від міста дуже серйозні бої тривають, один з них відбувався майже добу. Звичайно, що це відображається і на місті, кількість обстрілів зросла і по позиціях навколо міста, і по самому місті", - зазначив Барабаш.
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Голова Авдіївської МВА повідомив, що ворог б'є артилерією, і все, що в нього є в наявності - летить в місто.
"Авіаракетні удари відбуваються кожного дня, вчора їх було 6, позавчора 4, до того, кілька днів поспіль було по 6, а інколи й 8. Б'ють по Авдіївському хімзаводу і ракетами, і ствольною артилерією, і градами. І б'ють по території всієї громади. На жаль, маємо загиблих людей, вчора від авіаудару загинула жінка, ми сподівалися, що все-таки її витягнемо й врятуємо, але, на жаль, не встигли - жінка померла під завалами. Поранені є цивільні, чоловік 1975 року отримав поранення. Це відбувається кожного дня", - сказав він.
Барабаш додав, що окупанти також обстрілюють місто, якщо у них щось не виходить на передовій.
"Якісь лічені хвилини та відразу починаються масовані обстріли, іноді і старої частини міста, і центральної, з різних систем. Наприклад, гради б'ють по центральній частині, у той час, як артилерія або танк працює по старій частині міста. Попрацювали 20-30 хвилин, невеличка перерва в 7 хвилин і помінялися й навпаки", - зазначив він.
- 3 жовтня повідомлялося, що українські війська займають невизначені "вигідніші" позиції в районі Андріївки, росіяни безрезультатно намагаються просунутись у цьому напрямку.
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