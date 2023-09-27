В ЗСУ повідомили про загострення ситуації на Авдіївському напрямку
Офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов повідомив, що російські окупаційні війська значно активізували свої наступальні дії на Авдіївському напрямку
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"На Авдіївському напрямку дуже серйозне загострення ситуації. Ворог знову потужно завдає авіаударів по наших позиціях та самому місту. Обстрілюють росіяни некерованими ракетами та ФАБами. Збільшилась інтенсивність обстрілів артилерію та мінометами. Тобто дійсно на нашій ділянці фронту ситуація дуже напружена. Це стосується, в першу чергу, наступальних дій противника", - розповів Морозов.
Офіцер додав, що ворог постійно намагається проводити штурмові дії.
"Росіяни намагаються відкинути наші війська з позицій біля Опитного. Зокрема, відбити втрачені позиції. Противник активно проводить штурмові дії. Саме тому, зараз на Авдіївському йде серйозне загострення. Дуже потужно ворог обстрілює Авдіївку та територію навколо міста", - додав він.
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