Про це повідомив сайт інсайдера Джанлуки Ді Марціо.

За його інформацією, клуби узгодили трансфер Левандовські за 45 млн євро. Ще 5 млн євро "Баварія" може отримати у вигляді бонусів. Польський форвард підпише з каталонцями контракт до 2025 року з можливістю продовження ще на рік.

17 липня Левандовські приєднається до "Барселони" та вирушить із командою у передсезонне турне до США.

За 8 сезонів у "Баварії" 33-річний Роберт Левандовські зіграв 375 матчів, забив 344 голи та віддав 72 результативні передачі.

Поляк був визнаний найкращим футболістом світу 2021 року за версією ФІФА.

15 травня Роберт Левандовські заявив, що зіграв останній матч за мюнхенську "Баварію".

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