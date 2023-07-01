Про це повідомляє офіційний сайт "Барселони".

"Барселона" та Самуель Умтіті розірвали угоду за обопільною згодою. Контракт француза був чинний до 30 червня 2026 року.

Минулий сезон 29-річний Умтіті провів в оренді за італійський "Лечче". Центрбек зіграв 25 матчів за команду.

Умтіті і Барселона

Самуель Умтіті перейшов у "Барселону" влітку 2016 року. Тоді іспанці заплатили французькому "Ліону" 25 млн євро. З того часу центрбек провів за "Барсу" 133 матчі, забив 2 м'ячі та віддав 1 результативну передачу. Двічі виграв Ла Лігу, здобув три Кубки Іспанії.

У 2018 році Умтіті разом зі збірною Франції виграв чемпіонат світу з футболу.