"Барселона" погнала з клубу чемпіона світу з футболу
Іспанська "Барселона" оголосила про розірвання контракту з французьким захисником Самюелем Умтіті
Про це повідомляє офіційний сайт "Барселони".
"Барселона" та Самуель Умтіті розірвали угоду за обопільною згодою. Контракт француза був чинний до 30 червня 2026 року.
Минулий сезон 29-річний Умтіті провів в оренді за італійський "Лечче". Центрбек зіграв 25 матчів за команду.
Умтіті і Барселона
Самуель Умтіті перейшов у "Барселону" влітку 2016 року. Тоді іспанці заплатили французькому "Ліону" 25 млн євро. З того часу центрбек провів за "Барсу" 133 матчі, забив 2 м'ячі та віддав 1 результативну передачу. Двічі виграв Ла Лігу, здобув три Кубки Іспанії.
У 2018 році Умтіті разом зі збірною Франції виграв чемпіонат світу з футболу.
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