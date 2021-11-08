"Барселона" презентувала свого нового тренера Хаві. Відео, фото

Про це повідомляє офіційний Twitter "Барселони".



Презентація Хаві як нового головного тренера відбулася на стадіоні "Камп Ноу", де він постав перед фанами разом із президентом "Барселони" Жоаном Лапортою.



"Я справді вдячний клубу, всім фанатам – це неймовірно. Можу сказати одну річ: ми найкращий клуб у світі, і ми працюватимемо, щоб виграти безліч трофеїв", - сказав Хаві під час свого виступу.

Каталонці підписали з 41-річним іспанцем контракт до 2024 року. Заради "Барселони" Хаві залишив катарський "Аль-Садд", який він очолював з 2019 року.

На посаді головного тренера "Барселони" Хаві замінив нідерландця Рональда Кумана, обов'язки якого після відставки виконував Серхі Бархуан з молодіжної команди.



"Барселона" наразі займає дев'яте місце в чемпіонаті Іспанії та йде другою у своїй групі в Лізі чемпіонів, де її суперниками є німецька "Баварія", португальська "Бенфіка" та київське "Динамо".

З 1998 до 2015 року Хаві виступав за "Барселону", з якою став восьмиразовим чемпіоном Іспанії, чотири рази виграв Лігу чемпіонів, а загалом здобув 25 трофеїв.

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