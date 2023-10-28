"Барселона" - "Реал": де та коли дивитись Ель Класіко 28 жовтня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери пророкують перемогу "Барселоні". На виграш каталонців дають коефіцієнт 2,51, а на "Реал" - 2,75. Можливу нічию оцінюють у 4,20.

Перед 11-м туром Ла Ліги лідерами турнірної таблиці є "Реал" і "Жирона", у команд по 25 балів. "Барселона" має 24 набраних пункти. В мадридського "Атлетико" 22 очки і один матч у запасі.

Ла Ліга

11-й тур

28 жовтня, субота

"Барселона" – "Реал"

Барселона, "Естадіо Олімпіко"

Трансляція - Megogo

Початок о 17:15