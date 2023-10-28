"Барселона" - "Реал": де та коли дивитись Ель Класіко 28 жовтня
У суботу, 28 жовтня, "Барселона" зіграє проти мадридського "Реала" в 11-му турі Ла Ліги
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери пророкують перемогу "Барселоні". На виграш каталонців дають коефіцієнт 2,51, а на "Реал" - 2,75. Можливу нічию оцінюють у 4,20.
Перед 11-м туром Ла Ліги лідерами турнірної таблиці є "Реал" і "Жирона", у команд по 25 балів. "Барселона" має 24 набраних пункти. В мадридського "Атлетико" 22 очки і один матч у запасі.
Ла Ліга
11-й тур
28 жовтня, субота
"Барселона" – "Реал"
Барселона, "Естадіо Олімпіко"
Трансляція - Megogo
Початок о 17:15
- 27 жовтня повідомлялось, що "Барселона" зацікавлена у трансфері українського вінгера "Жирони" Віктора Циганкова.
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