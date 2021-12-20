"Барселона" склала список з футболістів на продаж, туди потрапили п'ять гравців
Іспанська "Барселона" готова попрощатись з п'ятьма гравцями у зимове трансферне вікно
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, "Барселона" активно продаватиме футболістів у найближче трансферне вікно, щоб вписатись у норми фінансового фейр-плей.
Іспанський топ-клуб планує позбутися Філіппе Коутіньо, Самуеля Умтіті, Нето, Люка де Йонга та Серджіньо Деста. Всі гравці не влаштовують головного тренера Хаві, а Коутіньйо, Умтіті та Нето хочуть продати через високу зарплату.
Сумарна трансферна вартість цих гравців складає більше ніж 60 млн євро.
- 15 грудня аргентинський форвард "Барселони" Серхіо Агуеро оголосив про завершення кар'єри через проблеми з серцем.
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