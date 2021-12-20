"Барселона" склала список з футболістів на продаж, туди потрапили п'ять гравців

Про це повідомляє Mundo Deportivo.



За інформацією джерела, "Барселона" активно продаватиме футболістів у найближче трансферне вікно, щоб вписатись у норми фінансового фейр-плей.



Іспанський топ-клуб планує позбутися Філіппе Коутіньо, Самуеля Умтіті, Нето, Люка де Йонга та Серджіньо Деста. Всі гравці не влаштовують головного тренера Хаві, а Коутіньйо, Умтіті та Нето хочуть продати через високу зарплату.



Сумарна трансферна вартість цих гравців складає більше ніж 60 млн євро.

15 грудня аргентинський форвард "Барселони" Серхіо Агуеро оголосив про завершення кар'єри через проблеми з серцем.