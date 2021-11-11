"Барселона" відмовилась від трансферу найтитулованішого футболіста світу

Про це повідомляє Goal.com.



За інформацією джерела, бразилець хотів би завершити ігрову кар'єру в "Барселоні", але боси клубу не планують підписувати контракт з 38-річним гравцем.

Останнім клубом Дані Алвеса був бразильський "Сан-Паулу", який він залишив у вересні через борги. Зараз захисник перебуває у статусі вільного агента.

За "Барселону" Дані Алвес виступав з 2008 до 2016 року. Також грав за іспанську "Севілью" та італійський "Ювентус".

За кар'єру бразилець здобув 46 титулів та вважається найтитулованішим футболістом світу.

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