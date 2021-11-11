"Барселона" відмовилась від трансферу найтитулованішого футболіста світу
Іспанська "Барселона" не зацікавлена у трансфері 38-річного захисника Дані Алвеса
Про це повідомляє Goal.com.
За інформацією джерела, бразилець хотів би завершити ігрову кар'єру в "Барселоні", але боси клубу не планують підписувати контракт з 38-річним гравцем.
Останнім клубом Дані Алвеса був бразильський "Сан-Паулу", який він залишив у вересні через борги. Зараз захисник перебуває у статусі вільного агента.
За "Барселону" Дані Алвес виступав з 2008 до 2016 року. Також грав за іспанську "Севілью" та італійський "Ювентус".
За кар'єру бразилець здобув 46 титулів та вважається найтитулованішим футболістом світу.
- Нагадаємо, 6 листопада "Барселона" оголосила про призначення головним тренером Хаві.
- Одразу після призначення Хаві звільнив з "Барселони" тренера з фізпідготовки та фізіотерапевта.
- 10 листопада повідомлялось, що новий головний тренер "Барселони" Хаві розглядає можливість повернення до команди Дані Алвеса.
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