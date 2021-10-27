"Барселона" вирішила перехопити у "Ліверпуля" німецького тренера Клоппа
Іспанська "Барселона" розглядає кандидатуру Юргена Клоппа з англійського "Ліверпуля" на заміну нідерландцю Рональду Куману на посаді головного тренера
Про це повідомляє Sport.es.
Каталонский клуб вже вирішив, що Рональд Куман у наступному сезоні залишить команду. Головними кандидатами на посаду головного тренера "Барси" є колишній футболіст команди Хаві та Юрген Клопп, який очолює "Ліверпуль". За даними джерела, також розглядається кандидатура німця Томаса Тухеля, який працює у іншому англійському клубі - "Челсі", але цей варіант малоймовірний.
Після 10 турів чемпіонату Іспанії "Барселона" займає дев'яте місце у турнірній таблиці. 24 жовтня каталонці програли на своєму полі найпринциповішому супернику - "Реалу" - 1:2.
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Нагадаємо, 24 жовтня у 10-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Реал" переміг у гостях "Барселону" в Ель-Класико.
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