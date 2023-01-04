Про це повідомив іспанський інсайдер Маршал Льоренте у twitter.

За його інформацією, футболіста виставили на трансфер через високу травматичність та низьку результативність. Крім того, клуб таким чином намагається розвантажити зарплатну відомість. Каталонці готові відпустити Фаті за 70 млн євро, при тому, що у його контракті були прописані відступні у 1 млрд євро.

Раніше повідомлялось, що 20-річний гравець незадоволений ігровим часом у "Барселоні" та хоче залишити команду.

У нинішньому сезоні Фаті зіграв за "Барсу" 21 матч, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі. Після того, як вінгер забив дебютний гол за команду в 16 років, його почали називати новим Ліонелем Мессі.

Фаті зіграв 7 матчів та забив 2 голи за збірну Іспанії.

1 січня колишній лідер "Барселони" Луїс Суарес перейшов до бразильського "Греміо".

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