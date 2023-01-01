Екслідер "Барселони" та "Ліверпуля" знайшов нову команду в Бразилії
Уругвайський футболіст Луїс Суарес перейшов до бразильського "Греміо"
Про це повідомляє "Греміо" у twitter.
Попереднім клубом Суареса був уругвайський "Насьйональ", у складі якого він розпочинав кар'єру та набирав форму перед чемпіонатом світу - 2022.
Також 35-річний форвард виступав за нідерландські "Гронінген", "Аякс", англійський "Ліверпуль", іспанські "Барселону" та "Атлетико".
Суарес разом з "Барселоною" вигравав Лігу чемпіонів. За збірну Уругваю зіграв 137 матчів та забив 68 голів. НА ЧС-2022 уругвайці не змогли вийти з групи, де також грали Португалія, Південна Корея та Гана.
"Греміо" є дворазовим чемпіоном Бразилії. Минулий сезон команда з Порту-Алегрі провела у другому дивізіоні та за його підсумками повернулася на найсильнішої ліги країни.
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