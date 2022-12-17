Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Легендарний гравець оголосив про закінчення кар'єри у збірній Іспанії

Легендарний гравець оголосив про закінчення кар'єри у збірній Іспанії

17 грудня, 2022 субота
01:29
Спорт Серхіо Бускетс, збірна Іспанії

Півзахисник "Барселони" Серхіо Бускетс оголосив про завершення кар’єри в збірній Іспанії

Про це Бускетс написав в інстаграмі.

Футболіст подякував усім тренерам, партнерам по команді, адміністративним працівникам, фанатам і своїй сім'ї.

"Після майже 15 років і 143 матчів настав час прощатися зі збірною. Я хотів би подякувати всім людям, які супроводжували мене на цьому довгому шляху. Від Вісенте дель Боске, який дав мені можливість стартувати, до Луїса Енріке за те, що він змушував мене насолоджуватися до останньої секунди. Я також дякую Хулену Лопетегі, Фернандо Єрро та Роберту Морено за довіру, а також усім їхнім помічникам. Для мене було честю представляти свою країну та виводити її на вершину, бути чемпіоном світу та Європи, бути капітаном та провести стільки матчів. З більшим чи меншим успіхом, але завжди віддаючи все та вносячи свою піщинку, щоб все було правильно, наскільки це можливо, і щоб кожен відчував, наскільки він важливий, допомагаючи всім і борючись за мету, з унікальним, незабутнім та історичним досвідом", - написав футболіст.

Серхіо Бускетс виступав за збірну Іспанії з 2009 року. Півзахисник вигравав ЧС-2010 і Євро-2012. Загалом зіграв 143 матчі, забив 2 голи і віддав 2 асисти.

34-річний Бускетс є рекордсменом збірної Іспанії за кількістю матчів на чемпіонатах світу - 17 матчів.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Іспанія
Барселона
чемпіонат світу-2022
Читайте також:
На фото ракета, которую сбила украинская ПВО
16 грудня, 2022 п'ятниця
Росія завдала масованого ракетного удару по Україні: що відомо наразі по регіонах
16 грудня, 2022 п'ятниця
Аргентина - Франція: букмекери дали прогноз на фінал чемпіонату світу з футболу
14 грудня, 2022 середа
У Путіна заявили, що захоплення Одеси та Чернігова не на часі: в ЦПД пояснили, чому Кремль змінив риторику
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 40.23
  • EUR
    Купівля 41.11
    Продаж 42.17
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
17 грудня
02:50
Денис Пушилін
Окупанти не готові до зими - шалений дефіцит продуктів і масове безробіття: У ЦНС розповіли про гуманітарну кризу на Донеччині
02:18
Кадирівці
Генерал Ходжес оцінив можливість наступу Росії на Київ у лютому
00:51
Жозеп Боррель
Боррель назвав ракетні удари РФ "невибірковим терором і воєнними злочинами" та закликав покарати причетних
00:49
Роман Зозуля, Андрій Шевченко, Євро-2016
Футболіст-волонтер Зозуля розкритикував Шевченка за фото з президентом ФІФА та дружбу з Берлусконі й Абрамовичем
00:33
Ексклюзив
Київ
Ескалація має на увазі продовження війни, а оточення Києва нівелює для росіян усі їхні невдачі, - військовий аналітик Левін
00:22
Тео Ернандес, Олів'є Жиру, збірна Франції ЧС-2022
Франція втратила 5 важливих футболістів перед фіналом ЧС-2022
2022, п'ятниця
16 грудня
23:59
Російський обстріл, вибух, Сумщина
РФ за добу завдала 79 ударів по Сумщині. Застосували гранатомети, артилерію, міномети і безпілотники
23:44
Дмитро Медведєв
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 16 грудня
23:20
Надзвукова ракета Туреччини
Туреччина провела успішне випробування першої  надзвукової ракети
22:55
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Сунак пропонує оцінити ефективність британської допомоги Україні, - BBC
22:46
Естонія
"Сюрреалістичний терор": Естонія після ракетного удару РФ закликала надати Україні більше зброї
22:35
Молдова
"За некоректне висвітлення подій в Україні": Молдова припиняє трансляцію кількох російських телеканалів
22:15
Швейцарія
Швейцарія приєдналась до нових санкцій ЄС проти РФ, стелі ціни на нафту та тиску на Іран
22:11
Президент України Зеленський
"Всі мішені РФ сьогодні - цивільні": Зеленський подякував ЗСУ за відбиття масованого ракетного удару
22:03
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ завдадуть удару по Білорусі у випадку нападу. Колонка Сергія Згурця
21:48
санкції
Партії, банки, Роскомнагляд, Лепс, Міхалков та родичі Кадирова: стали відомі подробиці нових санкцій ЄС
21:47
Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому
Білий дім: не бачимо ознак можливого наступу на Київ найближчим часом
21:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Теперішня тактика РФ - гра в очікування, "вихованці" Путіна повертаються в концертні зали світу, ФІФА "забанила" Зеленського. Світові ЗМІ про Україну 16 грудня
21:16
Ексклюзив
Україна та Білорусь
День, коли білоруси перейдуть кордон України, буде останнім для незалежності Білорусі, - генерал-майор СБУ Ягун
21:09
Світовий банк
Світовий банк створює трастовий фонд для підтримки та відновлення України
20:57
Тримали за ґратами незгодних із окупацією: ДБР затримало чотирьох херсонських колаборантів
20:49
Президент Ірану Ібрагім Райсі
Іран у рамках військового альянсу з Росією може отримати бойові кораблі
20:24
США та Україна
США анонсували новий пакет допомоги для відновлення енергосистеми України
20:08
У готелі в Берліні луснув один з найбільших у світі акваріумів, двоє людей отримали поранення
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Тактика намірів і початок історії
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 296-го дня війни: українка у топ-10 учених світу, дев’ятий пакет санкцій проти Росії та 60 збитих ракет
19:59
Євроcoюз ЄС
ЄС схвалив націоналізацію в Німеччині колишньої дочки Газпрому й найбільшого імпортера газу з РФ
19:57
Оновлено
На фото ракета, яку збила українська ППО
Росія завдала масованого ракетного удару по Україні: що відомо наразі по регіонах
19:46
чвк вагнер
Посилка з вибухівкою. У ЦАР скоєно замах на ще одного росіянина, пов'язаного з ПВК Вагнера
19:36
ЗСУ
Сили оборони уразили 3 райони зосередження окупантів, пункт управління та  склад боєприпасів: ситуація на фронті
19:21
Калуш_Kalush
Гурт KALUSH та SKOFKA випустили спільний трек "Батьківщина"
19:13
Генасамблея ООН
В ООН найбільшою з 2016 року кількістю голосів ухвалили резолюцію про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму
19:13
Греція
Греція розглядає можливість передати Україні комплекси ППО С-300: що відомо
18:58
Огляд
Кадр з фільму "Аватар"
Новий "Аватар" чи давніша "Пекельна хоругва": що подивитися на вихідних
18:53
На Сумщині відновили один з найбільших мостів, який підірвали, щоб зупинити наступ Росії
Франція надасть Україні залізничні рейки та легкозбірні мости на понад €60 млн
18:34
на фото: Сергій Жадан і Христина Соловій
Христина Соловій презентувала кліп на пісню "Юність": героєм відео став Сергій Жадан
18:31
генератори
Підприємці завезли в Україну уже 500 тис. побутових генераторів, - Шмигаль
18:22
На фото Дмитро Кулеба
"Все неможливе - можливе": Кулеба про поставку Patriot Україні
18:16
Оновлено
У Кривому Розі російська ракета влучила в будинок
У Кривому Розі російська ракета влучила в будинок: троє людей загинули, 13 - поранені
18:15
Оновлено
Німеччина уряд
Австрія та Німеччина виділять кошти Фонду енергетичної підтримки України: що відомо
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV