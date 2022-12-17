Легендарний гравець оголосив про закінчення кар'єри у збірній Іспанії
Півзахисник "Барселони" Серхіо Бускетс оголосив про завершення кар’єри в збірній Іспанії
Про це Бускетс написав в інстаграмі.
Футболіст подякував усім тренерам, партнерам по команді, адміністративним працівникам, фанатам і своїй сім'ї.
"Після майже 15 років і 143 матчів настав час прощатися зі збірною. Я хотів би подякувати всім людям, які супроводжували мене на цьому довгому шляху. Від Вісенте дель Боске, який дав мені можливість стартувати, до Луїса Енріке за те, що він змушував мене насолоджуватися до останньої секунди. Я також дякую Хулену Лопетегі, Фернандо Єрро та Роберту Морено за довіру, а також усім їхнім помічникам. Для мене було честю представляти свою країну та виводити її на вершину, бути чемпіоном світу та Європи, бути капітаном та провести стільки матчів. З більшим чи меншим успіхом, але завжди віддаючи все та вносячи свою піщинку, щоб все було правильно, наскільки це можливо, і щоб кожен відчував, наскільки він важливий, допомагаючи всім і борючись за мету, з унікальним, незабутнім та історичним досвідом", - написав футболіст.
Серхіо Бускетс виступав за збірну Іспанії з 2009 року. Півзахисник вигравав ЧС-2010 і Євро-2012. Загалом зіграв 143 матчі, забив 2 голи і віддав 2 асисти.
34-річний Бускетс є рекордсменом збірної Іспанії за кількістю матчів на чемпіонатах світу - 17 матчів.
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