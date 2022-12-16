Збірна Португалії звільнила тренера після поразки у чвертьфіналі ЧС-2022

Про це повідомляє офіційний сайт Португальської футбольної федерації.

У ПФФ вирішили припинити співпрацю з Фернандо Сантушом після вильоту збірної Португалії з чвертьфіналу ЧС-2022.

"Фернандо Сантуш став тренером з найбільшою кількістю ігор і перемог. ПФФ дякує Сантушу та його команді за послуги, надані протягом восьми унікальних років, і вважаємо, що ця подяка також зроблена від імені португальського народу. Рада невдовзі розпочне процес вибору наступного тренера національної команди", - йдеться у заяві Федерації.

68-річний Фернандо Сантуш тренував збірну Португалії з вересня 2014 року. Вигравав Євро-2016 та Лігу націй 2018/2019.

10 грудня збірна Марокко несподівано перемогла Португалію та стала першою в історії африканською збірною, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу.

11 грудня Кріштіану Роналду зізнався, що перемога на чемпіонаті світу була його найбільшою мрією, яка не здійснилася.

12 грудня колишній футболіст збірної Португалії Луїш Фігу назвав причиною вильоту команди з чемпіонату світу те, що тренер посадив Кріштіану Роналду на лаву запасних.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb