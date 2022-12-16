Збірна Португалії звільнила тренера після поразки у чвертьфіналі ЧС-2022
Фернандо Сантуш покинув посаду головного тренера збірної Португалії з футболу
Про це повідомляє офіційний сайт Португальської футбольної федерації.
У ПФФ вирішили припинити співпрацю з Фернандо Сантушом після вильоту збірної Португалії з чвертьфіналу ЧС-2022.
"Фернандо Сантуш став тренером з найбільшою кількістю ігор і перемог. ПФФ дякує Сантушу та його команді за послуги, надані протягом восьми унікальних років, і вважаємо, що ця подяка також зроблена від імені португальського народу. Рада невдовзі розпочне процес вибору наступного тренера національної команди", - йдеться у заяві Федерації.
68-річний Фернандо Сантуш тренував збірну Португалії з вересня 2014 року. Вигравав Євро-2016 та Лігу націй 2018/2019.
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