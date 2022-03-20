"Барселона" забила 4 м'ячі і знищила "Реал" в Ель-Класико
У 29-му турі чемпіонату Іспанії "Барселона" розгромно перемогла мадридський "Реал"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Реал" і "Барселона" зустрічались у Мадриді. "Королівський клуб" при домашніх трибунах пропустив аж 4 м'ячі і не зумів забити жоден раз.
Дубль у ворота "Реалу" оформив П'єр-Емерік Обамеянг. Ще по одному м'ячу забили Ферран Торрес і Рональд Араухо.
"Реал" має 66 балів і після 29 матчів лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги. У "Барселони" 54 пункти і третя позиція.
Чемпіонат Іспанії
29-й тур
20 березня
"Реал" - "Барселона" 0:4
Голи: Обамеянг, 29, 53, Араухо, 38, Торрес, 47
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