"Барселоні" доведеться заплатити попередньому клубу за нового тренера
Іспанському футбольному клубу "Барселона" доведеться заплатити катарському "Аль-Садду" 1 млн євро за дострокове розірвання контракту з головним тренером Хаві
Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією видання, Хаві та "Барселона" узгоджують деталі майбутнього контракту. Зокрема, з'ясувалося, що аби його укласти, каталонцям доведеться заплатити 1 млн євро відступних нинішньому клубу іспанського тренера - "Аль-Садду". Саме така сума прописана в угоді Хаві з катарцями.
Разом з головним тренером до "Барселони" із "Аль-Садда" переїдуть члени його штабу - Оскар, який є братом Хаві, Серхіо Алегре та фахівець з фізичної підготовки Іван Торрес.
41-річний Хаві з 2019 року тренує "Аль-Садд", в якому він завершив кар'єру футболіста. З 1998 до 2015 року півзахисник виступав за "Барселону", з якою став восьмиразовим чемпіоном Іспанії та чотири рази виграв Лігу чемпіонів, а загалом здобув 25 трофеїв.
На посаді головного тренера "Барселони" він замінить Рональда Кумана, якого напередодні відправили у відставку після поразки 0:1 від "Райо Вальєкано" у чемпіонаті Іспанії.
- Нагадаємо, 28 жовтня "Барселона" відправила Рональда Кумана у відставку з посади головного тренера.
- Після цього стало відомо, що "Барселона" має намір призначити новим тренером колишнього гравця клубу Хаві.
- Пізніше з'ясувалося, що "Барселона" заплатить Рональду Куману за дострокове розірвання контракту 12 млн євро.
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