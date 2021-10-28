"Барселоні" доведеться заплатити попередньому клубу за нового тренера

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією видання, Хаві та "Барселона" узгоджують деталі майбутнього контракту. Зокрема, з'ясувалося, що аби його укласти, каталонцям доведеться заплатити 1 млн євро відступних нинішньому клубу іспанського тренера - "Аль-Садду". Саме така сума прописана в угоді Хаві з катарцями.

Разом з головним тренером до "Барселони" із "Аль-Садда" переїдуть члени його штабу - Оскар, який є братом Хаві, Серхіо Алегре та фахівець з фізичної підготовки Іван Торрес.

41-річний Хаві з 2019 року тренує "Аль-Садд", в якому він завершив кар'єру футболіста. З 1998 до 2015 року півзахисник виступав за "Барселону", з якою став восьмиразовим чемпіоном Іспанії та чотири рази виграв Лігу чемпіонів, а загалом здобув 25 трофеїв.

На посаді головного тренера "Барселони" він замінить Рональда Кумана, якого напередодні відправили у відставку після поразки 0:1 від "Райо Вальєкано" у чемпіонаті Іспанії.

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