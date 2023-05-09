Батько чемпіонки Європи з гімнастики Анастасії Бачинської загинув на війні з Росією
Батько чемпіонки Європи зі спортивної гімнастики у командних змаганнях Анастасії Бачинської загинув на фронті - Читайте більше на Еспресо
Про це Бачинська повідомила в Instagram.
"Війна забрала і мого батька Юрія. Просто неможливо в це повірити. Це був найкращий тато, друг, приклад для мене. Я дуже сумую і люблю свого тата. Знаю, ти потрапив у найкращий світ. Вічна пам'ять! Герой на віки!" - написала Бачинська.
19-річна Анастасія Бачинська є чемпіонкою Європи у складі збірної України у командних змаганнях та бронзовою призеркою ЧЄ-2021 у вправах на колоді. Також вона є чемпіонкою Європейських ігор-2019 у вільних вправах.
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