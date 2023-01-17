"Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати": в УПЦ МП переспівали відому пісню про Бандеру
У Мукачівській єпархії УПЦ МП заспівали "вірусну" пісню про Бандеру, переписавши слова, "во славу" свого очільника Онуфрія
Відео з переспівом пісні українських націоналістів розповсюдила Вінницька єпархія УПЦ МП.
"Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати. Ми за свою церкву будем воювати", починається пісня, яку розучують в Мукачівській єпархії УПЦ МП.
Також присутні слова "Церква Православна нас оберігає і за Україну Господа благає", та "Боже, милосердний, дай нам покаяння, щоб за Україну вистоять страждання".
"Народна творчість. Виконує хор духовенства Мукачівської єпархії", - написав єпископ Баришівський (Київська єпархія) УПЦ МП Віктор Коцаба, підтвердивши автентичність піснеспіву.
Сам Коцаба є наближеним до митрополита Бориспільского, правої руки Онуфрія Антонія (Паканича).
- Зазначимо, цей кавер є переспівом відомої пісні українських повстанців середини XX ст. "Батько наш – Бандера, Україна – мати". Широко популярною пісня стала з березні 2019 р. Вперше оригінальну версію виконали священники тернопільської єпархії. Відтак вона стала вірусною та масово ширилась соцмережами.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.62
-
EUR
Купівля 42.06Продаж 43.11
- Актуальне
- Важливе