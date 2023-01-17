Відео з переспівом пісні українських націоналістів розповсюдила Вінницька єпархія УПЦ МП.

"Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати. Ми за свою церкву будем воювати", починається пісня, яку розучують в Мукачівській єпархії УПЦ МП.

Також присутні слова "Церква Православна нас оберігає і за Україну Господа благає", та "Боже, милосердний, дай нам покаяння, щоб за Україну вистоять страждання".

"Народна творчість. Виконує хор духовенства Мукачівської єпархії", - написав єпископ Баришівський (Київська єпархія) УПЦ МП Віктор Коцаба, підтвердивши автентичність піснеспіву.

Сам Коцаба є наближеним до митрополита Бориспільского, правої руки Онуфрія Антонія (Паканича).

Зазначимо, цей кавер є переспівом відомої пісні українських повстанців середини XX ст. "Батько наш – Бандера, Україна – мати". Широко популярною пісня стала з березні 2019 р. Вперше оригінальну версію виконали священники тернопільської єпархії. Відтак вона стала вірусною та масово ширилась соцмережами.

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