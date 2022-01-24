"Баварія" безкоштовно втратить футболіста-переможця ЛЧ, який коштує 35 млн євро

Про це повідомляє Bild.



За інформацією джерела, Ніклас Зюле вже повідомив керівництву "Баварії" про те, що не збирається продовжувати контракт, який закінчується наприкінці цього сезону.



Зюлі вимагав від мюнхенського топ-клубу зарплату у розмірі 10 млн євро на рік. Чемпіони Німеччини були готові задовольнити вимоги 26-річного захисника, але футболіст все ж вирішив піти з "Баварії".



У цьому сезоні Ніклас Зюле зробив 1 асист у 25 матчах за "Баварію". Трансферна вартість гравця оцінюється у 35 млн євро.



Зюле у "Баварії" з 2017 року. Центрбек чотири рази вигравав Бундеслігу та перемагав у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, 17 січня форварда мюнхенської "Баварії" Роберта Левандовські визнали найкращим футболістом 2021 року. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb