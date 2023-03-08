"Баварія" - ПСЖ: де та коли дивитись центральний матч 8 березня у Лізі чемпіонів
У середу, 8 березня, мюнхенська "Баварія" приймає французький ПСЖ у повторному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першій грі в Парижі 14 лютого німецький клуб переміг французів з рахунком 1:0. Букмекери вважають, що "Баварія" є фаворитом і матчу-відповіді, коефіцієнт - 1,87. Виграш ПСЖ оцінюють у 3,20.
Матч-відповідь відбудеться сьогодні у Мюнхені та розпочнеться о 22:00. Наживо його покаже Megogo.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Повторний матч
8 березня
"Баварія" (Німеччина) - ПСЖ (Франція)
Перший матч - 1:0
Мюнхен, стадіон "Альянц Арена"
Початок - 22:00
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