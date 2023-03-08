Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першій грі в Парижі 14 лютого німецький клуб переміг французів з рахунком 1:0. Букмекери вважають, що "Баварія" є фаворитом і матчу-відповіді, коефіцієнт - 1,87. Виграш ПСЖ оцінюють у 3,20.

Матч-відповідь відбудеться сьогодні у Мюнхені та розпочнеться о 22:00. Наживо його покаже Megogo.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Повторний матч

8 березня

"Баварія" (Німеччина) - ПСЖ (Франція)

Перший матч - 1:0

Мюнхен, стадіон "Альянц Арена"

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo