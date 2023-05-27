"Баварія" стала чемпіоном Німеччини з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні, 27 травня, у Німеччині драматично закінчився сезон Бундесліги. Дортмундська "Борусія" і мюнхенська "Баварія" до останнього боролись за чемпіонство та одночасно закінчували турнір.

До 34-го туру "Борусія" випереджала "Баварію" на 2 бали. У зустрічі проти "Майнца" дортмундці зіграли внічию, а мюнхенці обіграли "Кельн" з рахунком 2:1.

У підсумку "Баварія" і "Борусія" набрали по 71 балу, але за додатковими показниками мюнхенці випередили дортмундців і водинадцяте поспіль стали чемпіонами Німеччини.