"Баварія" стала чемпіоном Німеччини з футболу
Мюнхенська "Баварія" водинадцяте поспіль закінчила сезон Бундесліги на першому місці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 27 травня, у Німеччині драматично закінчився сезон Бундесліги. Дортмундська "Борусія" і мюнхенська "Баварія" до останнього боролись за чемпіонство та одночасно закінчували турнір.
До 34-го туру "Борусія" випереджала "Баварію" на 2 бали. У зустрічі проти "Майнца" дортмундці зіграли внічию, а мюнхенці обіграли "Кельн" з рахунком 2:1.
У підсумку "Баварія" і "Борусія" набрали по 71 балу, але за додатковими показниками мюнхенці випередили дортмундців і водинадцяте поспіль стали чемпіонами Німеччини.
- 20 травня "Манчестер Сіті" достроково забезпечив собі чемпіонський титул в АПЛ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.88
- Актуальне
- Важливе