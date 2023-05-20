"Манчестер Сіті" достроково став чемпіоном Англії з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Цікаво, що футболісти "Ман Сіті" стали сьогодні чемпіонами, хоч навіть і не грали. Поразка "Арсенала" у матчі з "Ноттінгемом" (0:1) означає, що у лондонців більше немає теоретичних шансів обігнати команду Хосепа Гвардіоли.

В "Арсенала" залишився один матч у запасі й 4 бали відставання від першого місця. Сезон для команди Зінченка фактично закінчено. Нижче другого місця лондонці не опустяться, а вже восени зіграють в Лізі чемпіонів.

Олександр Зінченко матч проти "Ноттінгема" пропустив через травму.