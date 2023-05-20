"Манчестер Сіті" достроково став чемпіоном Англії з футболу
У суботу, 20 травня, "Манчестер Сіті" вдалось достроково забезпечити собі чемпіонський титул АПЛ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Цікаво, що футболісти "Ман Сіті" стали сьогодні чемпіонами, хоч навіть і не грали. Поразка "Арсенала" у матчі з "Ноттінгемом" (0:1) означає, що у лондонців більше немає теоретичних шансів обігнати команду Хосепа Гвардіоли.
В "Арсенала" залишився один матч у запасі й 4 бали відставання від першого місця. Сезон для команди Зінченка фактично закінчено. Нижче другого місця лондонці не опустяться, а вже восени зіграють в Лізі чемпіонів.
Олександр Зінченко матч проти "Ноттінгема" пропустив через травму.
- 20 травня у 37-му турі Англійської Прем'єр-ліги "Борнмут" поступився "Манчестер Юнайтед".
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