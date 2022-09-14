Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Мюнхені, закінчився перемогою "Баварії" з рахунком 2:0. У ворота "Барселони" забили Лерой Сане та Люка Ернандес.

У групі С також виступають "Інтер" та "Вікторія Плзень", які зіграли 2:0 на користь італійців, у матчі, що стартував о 19:45.

Матчі 3-го туру ЛЧ відбудуться 4 жовтня. "Баварія" зіграє проти чехів, а "Барселона" з міланським клубом.

Ліга чемпіонів

Груповий етап. 2-й тур

13 вересня

"Баварія" (Німеччина) - "Барселона" (Іспанія) 2:0

Голи: Л. Ернандес, 50, Сане, 54

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