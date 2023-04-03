Бавився гвинтівкою з братом: одеські лікарі витягнули кулю з серця 7-річного хлопчика
В Одесі лікарі провели унікальну операцію та врятували семирічного хлопчика, в серце якого влучила куля
Про це повідомили в Одеській ОВА.
Семирічного хлопчика з травмою серця від кульового поранення привезли до Одеської дитячої обласної клінічної лікарні кардіохірургії 1 квітня.
У закладі розповіли, що двоє братів, семи та восьми років, бавилися гвинтівкою. Як потім з’ясувалося, вона була зарядженою, тож гра закінчилася пораненням лівої частини грудної стінки з проникненням кулі в порожнину перикарда (серцевої сумки) та ураженням задньої стінки лівого шлуночка серця.
"Дитина народилася в сорочці, бо, на щастя, хлопчик був вчасно госпіталізований до Татарбунарської багатопрофільної лікарні та переведений до нашого закладу, де був прооперований в ургентному порядку нашими кардіохірургами", – зазначив директор Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Павло Георгієв.
Під час оперативного втручання лікарі витягнули кулю з серця й таким чином урятували дитину. Операцію провели завідувач відділення серцево-судинної хірургії Володимир Бузовський і лікар серцево-судинний хірург Олександр Гоцуляк.
Стан хлопчика вже поліпшився, дитина перебуває в післяопераційному періоді.
Лікарі тим часом закликають батьків стежити за тим, аби предмети захисту, зокрема зброя, а також розчини для дезінфекції, мийні засоби, що містять шкідливі речовини, були в надійному та безпечному для дітей місці.
- Львівські хірурги врятували однорічного хлопчика з кістами в легенях
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.12
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.06
- Актуальне
- Важливе