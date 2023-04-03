Про це повідомили в Одеській ОВА.

Семирічного хлопчика з травмою серця від кульового поранення привезли до Одеської дитячої обласної клінічної лікарні кардіохірургії 1 квітня.

У закладі розповіли, що двоє братів, семи та восьми років, бавилися гвинтівкою. Як потім з’ясувалося, вона була зарядженою, тож гра закінчилася пораненням лівої частини грудної стінки з проникненням кулі в порожнину перикарда (серцевої сумки) та ураженням задньої стінки лівого шлуночка серця.

"Дитина народилася в сорочці, бо, на щастя, хлопчик був вчасно госпіталізований до Татарбунарської багатопрофільної лікарні та переведений до нашого закладу, де був прооперований в ургентному порядку нашими кардіохірургами", – зазначив директор Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Павло Георгієв.

Під час оперативного втручання лікарі витягнули кулю з серця й таким чином урятували дитину. Операцію провели завідувач відділення серцево-судинної хірургії Володимир Бузовський і лікар серцево-судинний хірург Олександр Гоцуляк.

Стан хлопчика вже поліпшився, дитина перебуває в післяопераційному періоді.

Лікарі тим часом закликають батьків стежити за тим, аби предмети захисту, зокрема зброя, а також розчини для дезінфекції, мийні засоби, що містять шкідливі речовини, були в надійному та безпечному для дітей місці.