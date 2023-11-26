"Бавовни" буде багато: Братчук про удар по окупантах у Джанкої

Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.

"Дані (стосовно атаки, - ред.) підтверджені нашими партизанами. Ці очі в Криму є ще з 2014 р. Сподіваюся, що в Джанкої такої "бавовни" буде багато. Місто стало не просто вузловою станцією. На сьогодні це така собі мілітарна база, хаб на території північного Криму і взагалі тимчасово окупованого півострова. Тому "бавовни" у Джанкої буде багато", - повідомив Братчук.

Зараз там є певна метушня, проводяться відповідні заходи, шукають хто про це повідомив, зазначив він.

"Власне, локації практично всіх військових об'єктів на території тимчасово окупованого Криму відомі. Питання лише в часі підготовки відповідних операцій і враження. Ми прекрасно розуміємо, що гратися з цим ніхто не буде, в плані того аби вдарити. Операція має бути спланована, ураження має бути стовідсоткове, щоб були такі результати, як після цього влучання, після цих повідомлень та підтверджень. Тому "бавовни" буде багато, не дивлячись на те, що ми календарно переходимо на зимовий сезон", - резюмував Братчук.