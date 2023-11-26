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"Бавовни" буде багато: Братчук про удар по окупантах у Джанкої

26 листопада, 2023 неділя
08:36
Війна з Росією Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь", прокоментував атаку на військову частину росіян в Джанкої

Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.

"Дані (стосовно атаки, - ред.) підтверджені нашими партизанами. Ці очі в Криму є ще з 2014 р. Сподіваюся, що в Джанкої такої "бавовни" буде багато. Місто стало не просто вузловою станцією. На сьогодні це така собі мілітарна база, хаб на території північного Криму і взагалі тимчасово окупованого півострова. Тому "бавовни" у Джанкої буде багато", - повідомив Братчук.

Зараз там є певна метушня, проводяться відповідні заходи, шукають хто про це повідомив, зазначив він.

"Власне, локації практично всіх військових об'єктів на території тимчасово окупованого Криму відомі. Питання лише в часі підготовки відповідних операцій і враження. Ми прекрасно розуміємо, що гратися з цим ніхто не буде, в плані того аби вдарити. Операція має бути спланована, ураження має бути стовідсоткове, щоб були такі результати, як після цього влучання, після цих повідомлень та підтверджень. Тому "бавовни" буде багато, не дивлячись на те, що ми календарно переходимо на зимовий сезон", - резюмував Братчук.

  • Нагадаємо, 24 листопада, Міноборони РФ повідомляло про атаку українських дронів в тимчасово окупованому Криму. Тоді повідомлялося, що в Джанкої пролунало до десяти вибухів.

  • Натомість тг-канал "Кримські партизани" писав, що під час нічних вибухів у місті Джанкой було уражено військові частину росіян та ППО, РЛС та особовий склад ворога.

  • Пізніше кримський партизанський руху опору Атеш у своєму Telegram-каналі повідомив, що атака в ніч проти 24 листопада по військовій частині російських загарбників у тимчасово окупованому Джанкої в Криму завдала Росії серйозних втрат.

    "Як повідомляє наше джерело з військової частини в Джанкої, весь автотранспорт призначений для перевезення загиблих, з ночі по цей момент задіяний для евакуації тіл. Окремо зафіксовано пересування 8-10 "труповозок" з тілами 200-х рано-вранці", - розповіли в Атеш.

    Партизани зазначили, що разом із жителями Джанкоя причетні до цих нічних ударів по ворожих об'єктах на півострові.

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Крим
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окуповані території
окупанти
втрати окупантів
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