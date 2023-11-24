Росія звинуватила Україну в масованій атаці БПЛА, нібито знищені 16 дронів
Міністерство оборони Росії 24 листопада заявило про нібито масовану атаку на Крим та Волгоградську область. Російська ППО буцімто знищила 16 безпілотників
Про це йдеться у відомстві.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські сили ППО знищили 16 безпілотників, з яких 13 - над тимчасово окупованим Кримом та три - над територією Волгоградської області.
- 22 листопада міністерство оборони РФ заявило про атаку українського безпілотника на групу російських журналістів у Запорізькій області - начебто постраждав один пропагандист.
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