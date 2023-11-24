Росія звинуватила Україну в масованій атаці БПЛА, нібито знищені 16 дронів

Про це йдеться у відомстві.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські сили ППО знищили 16 безпілотників, з яких 13 - над тимчасово окупованим Кримом та три - над територією Волгоградської області.