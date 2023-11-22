Росія звинуватила Україну в атаці БПЛА на пропагандистів у Запорізькій області
У середу, 22 листопада, міністерство оборони РФ заявило про атаку українського безпілотника на групу російських журналістів у Запорізькій області - начебто постраждав один пропагандист
Про це повідомляє міноборони РФ.
За їхніми словами, Збройні Сили України завдали удару осколковим боєприпасом з БПЛА по групі російських журналістів у той час, як вони готували пропагандистський матеріал.
Зазначається, що внаслідок ймовірної атаки дронів осколкові поранення отримав кореспондент телеканалу "Росія-24" Борис Максудов.
У російському відомстві кажуть, що пропагандиста евакуювали до медичного закладу, тож нині його життю загрози немає.
Фото: РБК Росія / телеграм
- Водночас ввечері вівторка, 21 листопада, російські терористи почали обстрілювати регіони України. ППО працювала щонайменше в 5 областях. На Херсонщині через атаку загинув чоловік.
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