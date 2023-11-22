Росія звинуватила Україну в атаці БПЛА на пропагандистів у Запорізькій області

Про це повідомляє міноборони РФ.

За їхніми словами, Збройні Сили України завдали удару осколковим боєприпасом з БПЛА по групі російських журналістів у той час, як вони готували пропагандистський матеріал.

Зазначається, що внаслідок ймовірної атаки дронів осколкові поранення отримав кореспондент телеканалу "Росія-24" Борис Максудов.

У російському відомстві кажуть, що пропагандиста евакуювали до медичного закладу, тож нині його життю загрози немає.

Фото: РБК Росія / телеграм