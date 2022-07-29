Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, відповідаючи на заяву члена палати представників від демократів Діна Філіпса, який закликав Байдена не йти на вибори.

"Президент балотуватиметься у 2024 році. Ми ще далеко (від виборів – Ред.), і я не можу вдаватися в особливості будь-яких політичних виборів, тому що я поза цим процесом", — сказала вона.

За словами Карін Жан-П'єр, наразі Байден зайнятий питанням зменшення інфляції у США. "Президент вважає за необхідне забезпечити це для середнього класу та американського народу".

Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг заявив в ефірі Еспресо, що білий дім зацікавлений у перемозі України у війні проти Росії й адміністрація президента США Байдена не вимагатиме від Володимира Зеленського прибирати главу Офісу президента Андрія Єрмака.

США вважають, що в Україні було вбито або поранено понад 75 тисяч росіян.