Байден балотуватиметься на другий термін, - Білий дім
Чинний президент США вирішив балотуватися на другий президентський термін 2024 року
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, відповідаючи на заяву члена палати представників від демократів Діна Філіпса, який закликав Байдена не йти на вибори.
"Президент балотуватиметься у 2024 році. Ми ще далеко (від виборів – Ред.), і я не можу вдаватися в особливості будь-яких політичних виборів, тому що я поза цим процесом", — сказала вона.
За словами Карін Жан-П'єр, наразі Байден зайнятий питанням зменшення інфляції у США. "Президент вважає за необхідне забезпечити це для середнього класу та американського народу".
- Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг заявив в ефірі Еспресо, що білий дім зацікавлений у перемозі України у війні проти Росії й адміністрація президента США Байдена не вимагатиме від Володимира Зеленського прибирати главу Офісу президента Андрія Єрмака.
- США вважають, що в Україні було вбито або поранено понад 75 тисяч росіян.
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