США вважають, що в Україні було вбито або поранено понад 75 тисяч росіян

Про це пише CNN.

"Нас повідомили, що понад 75 000 росіян були вбиті або поранені, понад 80% їхніх сухопутних сил загрузли, і вони втомилися. Але вони все ще російські військові",- сказала представник від демократичної партії Елісса Слоткін.

Останніми тижнями офіційні особи США та Заходу заявили, що наступні кілька тижнів війни будуть вирішальними, оскільки українці планують здійснити великий контрнаступ на Півдні. Американські та західні офіційні особи вважають, що Україна буде прагнути повернути південне місто Херсон, яке було окуповане Росією з березня.

"Я думаю, що те, що ми дуже твердо почули від президента Зеленського і підсилили сьогодні, це те, що українці дійсно хочуть кілька разів вдарити Росію по зубах до приходу зими, поставити їх у найкраще можливе положення, особливо вдаривши по них на Півдні", – додала Слоткін.

За її словами, у США обговорюють відправлення Україні ракет великої дальності, відомих як ATACMS, які можуть вражати на відстань до 180 миль (понад 280 кілометрів). І ця ініціатива має підтримку. Раніше радник США з національної безпеки Джейк Салліван говорив, що США не будуть надавати ATACMS, оскільки вони можуть бути використані для удару по території Росії, що призведе до ще більшої ескалації війни.

За даними Генштабу, з 24 лютого до 27 липня окупанти втратили близько 40 070 військових, 1738 танків, 726 безпілотників і 190 гелікоптерів.

The Economist назвав кількість загиблих і поранених росіян в Україні. За підрахунками експертів, Росія втрачає у війні проти України близько сотні вояків щодня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb