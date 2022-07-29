Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо говорити про листи конгресвумен Вікторії Спартц й чекаємо реакції білого дому, то ми чекаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена скаже Володимиру Зеленському, що треба прибрати главу Офісу президента Андрія Єрмака. Я не думаю, що білий дім буде це робити під час війни з РФ. Білий дім зацікавлений у перемозі України й повинен більш рішуче надавати Україні зброю. Щодо реакції білого дому - адміністрація Байдена може стати більш обережною", - зазначив Айзенберг.

Професор додав, що у Сполучених Штатах Америки про звернення Вікторії Спартц практично ніхто не знає.

"На відміну від України, у Сполучених Штатах про листи Вікторії Спартц практично ніхто не знає. Американські медіа про них не повідомляють, хіба що про перший лист. Про останні листи немає повідомлень, вони не обговорюються. Водночас листи Спартц про те, що робиться щось не так зі зброєю, яку передають Україні, може загальмувати надання зброї", - зауважив Ігор Айзенберг.

9 липня Вікторія Спартц звернулася до Байдена з проханням дати пояснення щодо безпечності переговорів з Єрмаком. МЗС України відреагувало.

Того ж дня керівник Центру протидії корупції Шабунін та журналістка Гонгадзе оцінили реакцію української влади на припущення про зв'язок Єрмака з Росією.

10 липня українська діаспора в США засудила заяви Спартц про Зеленського і його команду.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак назвав брехнею заяви Спартц.

27 липня експерт із проблем національної безпеки Тарас Жовтенко висловив думку, що заяви Спартц - це регулярні "китайські попередження" від США щодо російських слідів у владі України.

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