Заяви Спартц - це регулярні "китайські попередження" від США щодо російських слідів у владі України, - експерт із проблем нацбезпеки Жовтенко
Конгресвумен Вікторія Спартц, ймовірно, погоджено висловлює занепокоєння діями української влади
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт із проблем національної безпеки Тарас Жовтенко.
"Пані Спартц відіграє роль у нинішній американській владі, яка може і, скоріше за все, уповноважена робити такі заяви. Навряд чи, це якісь неконтрольовані заяви чи заяви, які становлять несподіванку для всіх зацікавлених гравців і в Конгресі США, і в Білому домі. Скоріше за все, заяви Спартц - це таке регулярне "китайське" попередження тим українським посадовцям стосовно яких, є певні питання по їхніх зв'язках і з російською владою, і російськими спецслужбами", - зазначив він.
Жовтенко додав, що Вашингтон не буде "по лікоть обома руками наводити порядок" в Офісі президента і в інших установах, але буде посилати регулярні сигнали про те, що США в курсі всіх моментів щодо російських слідів в українській владі.
"Враховуючи рівень допомоги, в першу чергу, безпекової співпраці, США за собою залишає право озвучувати і до певної міри рекомендувати певні моменти українській владі, які пов'язані з питанням внутрішньої безпеки", - сказав експерт.
Він наголосив, що реакція України на ці заяви є доволі нервовою.
"Хоча їх треба сприймати з розумінням - не варто робити різких рухів, тому що нервова реакція свідчить про те, що є певне розуміння в наших офіційних кабінетах справедливості багатьох тих моментів, про які говорить конгресвумен Спартц", - підсумував Жовтенко.
- 9 липня Вікторія Спартц звернулася до Байдена з проханням дати пояснення щодо безпечності переговорів з Єрмаком. МЗС України відреагувало.
- Того ж дня керівник Центру протидії корупції Шабунін та журналістка Гонгадзе оцінили реакцію української влади на припущення про зв'язок Єрмака з Росією.
- 10 липня українська діаспора в США засудила заяви Спартц про Зеленського і його команду.
- Очільник Офісу президента Андрій Єрмак назвав брехнею заяви Спартц.
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