"Це абсолютна брехня", - Єрмак про заяви Спартц

Про це заявив Андрій Єрмак в інтерв'ю для НВ.

Він, зокрема, відкинув звинувачення у тому, що спробував натиснути на Спартц через радника президента США Джейка Саллівана. "У мене є постійний контакт, він не змінюється вже багато місяців — з паном Салліваном. Я з ним розмовляв минулого тижня, я з ним буду розмовляти у четвер. Якщо ми не розмовляємо, ми обмінюємося текстовими повідомленнями. Таке ж активне спілкування у мене продовжується з британськими партнерами, і з іншими. Жодних змін".

Щодо інших заяв Вікторії Спартц, то Єрмак стверджує, що "розголосу так званий скандал у США не мав".

"Його більше спробували поширювати тут у нас. На жаль сьогодні політичні інтереси деяких наших політиків змушують їх використовувати це проти мене і проти нашої команди. Мої ініціативи, можете перевірити, щодо прозорості та контролю використання зброї, з’явилися задовго до того, як це почалося. Я все ж таки вважаю, що люди розумніші за будь-яку пропаганду і тому жодним чином не відповідав. Хоча це образливо, хоча це неправда, хоча це абсолютна брехня", - підсумував керівник ОПУ.

9 липня Вікторія Спартц звернулася до Байдена з проханням дати пояснення щодо безпечності переговорів з Єрмаком. МЗС України відреагувало.

Того ж дня керівник Центру протидії корупції Шабунін та журналістка Гонгадзе оцінили реакцію української влади на припущення про зв'язок Єрмака з Росією.

10 липня українська діаспора в США засудила заяви Спартц про Зеленського і його команду.

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