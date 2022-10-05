Про це на брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Президент сам про це сказав: він має намір балотуватися у 2024 році", - заявила Жан-П'єр.

Прессекретарка Білого Дому також відзначила, що не може багато говорити про вибори 2024 року, адже у США діє закон Хетча, який забороняє співробітникам органів виконавчої влади займатися політичною діяльністю.

16 вересня стало відомо, що президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн.

У США підтвердили надання Україні нового пакету допомоги на $625 млн. Серед озброєння - HIMARS, артсистеми, боєприпаси та бронетехніка.

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