Про це повідомляє "24 канал".

Брінк сказала, що слова Джо Байдена про попередження щодо початку вторгнення "не заслуговують на те, щоб бути новиною".

"Президент Байден дуже поважає президента Зеленського та лідерство, яке він продемонстрував упродовж цієї війни", – запевнила пані посол.

Бріджит Брінк зауважила, що Зеленський та український народ надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю, показавши, що Україна ніколи не буде підкорена Росії.

30 травня Брінк стала послом США в Україні.

11 червня Джо Байден заявив, що Володимир Зеленський не хотів чути попередження про російське вторгнення.

Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент України усвідомлював ризик повномасштабного вторгнення Росії, але партнери не дослухалися до його прохання про превентивні санкції.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Володимир Зеленський знав про всі можливі сценарії російського вторгнення.

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