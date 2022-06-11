Про це Никифоров заявив у коментарі LIGA.net.

Таким чином він відреагував на слова Джо Байдена, про те, що Володимир Зеленський вважав перебільшенням його попередження про неминуче вторгнення РФ. Никифоров нагадав, що президент України в той період провів три-чотири телефонні розмови з Байденом, які було присвячено саме цьому питанню.

"Тому фраза "не хотів чути", ймовірно, вимагає уточнення. До того ж якщо пам'ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати Росію до відведення військ та деескалації ситуації. І тут уже можна сказати, що наші партнери "не хотіли нас чути", - сказав Никифоров.

11 червня Джо Байден заявив, що Володимир Зеленський не хотів чути попередження про російське вторгнення.

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