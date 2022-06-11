Речник Зеленського прокоментував заяву Байдена, що президент України "не хотів чути" про вторгнення РФ
Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент України усвідомлював ризик повномасштабного вторгнення Росії, але партнери не дослухалися до його прохання про превентивні санкції
Про це Никифоров заявив у коментарі LIGA.net.
Таким чином він відреагував на слова Джо Байдена, про те, що Володимир Зеленський вважав перебільшенням його попередження про неминуче вторгнення РФ. Никифоров нагадав, що президент України в той період провів три-чотири телефонні розмови з Байденом, які було присвячено саме цьому питанню.
"Тому фраза "не хотів чути", ймовірно, вимагає уточнення. До того ж якщо пам'ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати Росію до відведення військ та деескалації ситуації. І тут уже можна сказати, що наші партнери "не хотіли нас чути", - сказав Никифоров.
- 11 червня Джо Байден заявив, що Володимир Зеленський не хотів чути попередження про російське вторгнення.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе