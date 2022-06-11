Про це повідомляє Bloomberg.

"Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую. Але я знав, і у нас були дані, які підтверджували що Путін перейде кордон. Сумнівів не було. І Зеленський не хотів цього чути, як і багато людей. Я розумію, чому вони не хотіли цього чути", - сказав Байден під час зустрічі з виборцями у Лос-Анджелесі.

7 червня директорка національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що Джо Байден вирішив розсекретити розвідувальні дані перед повномасштабним вторгненням Росії до України, оскільки союзники скептично ставилися до можливості нападу.

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