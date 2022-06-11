Зеленський не хотів чути попередження про російське вторгнення, - Байден
Очільник білого дому Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський вважав перебільшенням його попередження про неминуче вторгнення РФ
Про це повідомляє Bloomberg.
"Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую. Але я знав, і у нас були дані, які підтверджували що Путін перейде кордон. Сумнівів не було. І Зеленський не хотів цього чути, як і багато людей. Я розумію, чому вони не хотіли цього чути", - сказав Байден під час зустрічі з виборцями у Лос-Анджелесі.
- 7 червня директорка національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що Джо Байден вирішив розсекретити розвідувальні дані перед повномасштабним вторгненням Росії до України, оскільки союзники скептично ставилися до можливості нападу.
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