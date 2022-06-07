Байден наказав розсекретити розвіддані перед вторгненням РФ до України, оскільки союзники не вірили у напад, - розвідка США
Президент США Джо Байден вирішив розсекретити розвідувальні дані перед повномасштабним вторгненням Росії до України, оскільки союзники скептично ставилися до можливості нападу
Про це заявила директорка національної розвідки США Евріл Гейнс, повідомляє CNN.
За її словами, Байден дав розпорядження розсекретити розвідувальні дані напередодні вторгнення Росії в Україну, оскільки заяви американських офіційних осіб про майбутній напад скептично сприймалися американськими партнерами та союзниками.
"Коли ми пояснили нашим політикам, а наші політики звернулися до союзників, вони виявили, що з цього приводу було досить скептицизму. Президент повернувся до нас і сказав: "Ви повинні вийти та поділитися якомога більшою кількістю інформації, а також переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову взаємодіяти і мати продуктивніші розмови про те, як готуватися до потенційного російського вторгнення", – розповіла Гейнс.
- 4 червня командир оперативно-тактичного угруповання "Північ" бригадний генерал Дмитро Красильников заявив, що в ЗСУ до кінця не вірили, що росіяни розпочнуть широкомасштабне вторгнення одразу по всіх фронтах.
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