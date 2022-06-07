Про це заявила директорка національної розвідки США Евріл Гейнс, повідомляє CNN.

За її словами, Байден дав розпорядження розсекретити розвідувальні дані напередодні вторгнення Росії в Україну, оскільки заяви американських офіційних осіб про майбутній напад скептично сприймалися американськими партнерами та союзниками.

"Коли ми пояснили нашим політикам, а наші політики звернулися до союзників, вони виявили, що з цього приводу було досить скептицизму. Президент повернувся до нас і сказав: "Ви повинні вийти та поділитися якомога більшою кількістю інформації, а також переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову взаємодіяти і мати продуктивніші розмови про те, як готуватися до потенційного російського вторгнення", – розповіла Гейнс.

4 червня командир оперативно-тактичного угруповання "Північ" бригадний генерал Дмитро Красильников заявив, що в ЗСУ до кінця не вірили, що росіяни розпочнуть широкомасштабне вторгнення одразу по всіх фронтах.

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