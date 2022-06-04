До 24 лютого ми сподівалися, що противник розпочне вторгнення з території ОРДЛО, - командувач ОТУ "Північ" генерал Красильников

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

"Ми все ж таки думали і, можна сказати, сподівалися, що противник розпочне активні бойові дії з території ОРДЛО. Маскуючись під підрозділи незаконних збройних формувань "ЛДНР" основною частиною прикомандированих, добровольців, найманців, і трошки розбавляючи регулярними своїми військами, можливо, при підтримці РСЗВ дальньої дії та авіації. До кінця ми вірили, що наш ворог до широкомасштабної агресії по всіх фронтах, всіх лініях не зайде", - розповів Красильников.

Водночас він запевнив, що українські військові були готові й до ударів по інших напрямках.

"Ми сподівалися на краще, але готувалися до найгіршого. Тобто перший удар, який прийшовся по районах відведення виявився невдалим для противника і ми зберегли основну нашу бойову могутність. Це дозволило нам завдати в ході подальших дій серйозних втрат противнику", - зазначив Красильников.

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