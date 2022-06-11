Про це Подоляк заявив у коментарі LIGA.net.

"Те, що Росія розробляє різні сценарії експансії, ми чудово розуміли. У Володимира Зеленського на столі постійно перебувала відповідна аналітика, яка базувалася на якісних розвідданих. Президент також уважно реагував на всі слова та попередження наших партнерів", – сказав Подоляк.

Він додав, що Київ готувався до агресивного сценарію, але було складно визначити, яким саме буде обсяг вторгнення. Адже інтенсивність обстрілів усієї території України не можна було передбачити, а масштаб вторгнення шокував навіть партнерів України.

"А ось що важливо, то це швидкість, з якою перебудувалося держуправління на військові рейки, та практично блискавичний вихід нашої країни з шоку. Ну і, нарешті, ключове, мені здається, що безглуздо в чомусь звинувачувати країну, яка понад 100 днів ефективно бореться у повноцінній війні проти набагато ресурснішого опонента, якщо ключові країни не зуміли превентивно зупинити мілітаристські апетити РФ, чудово їх знаючи", - підкреслив Подоляк.

11 червня Джо Байден заявив, що Володимир Зеленський не хотів чути попередження про російське вторгнення.

Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент України усвідомлював ризик повномасштабного вторгнення Росії, але партнери не дослухалися до його прохання про превентивні санкції.

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