Байден готує звернення до народу щодо реакції США на війну в Україні та Ізраїлі
Президент США Джо Байден завтра звернеться до американців, щоб обговорити війни в Україні та Ізраїлі
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Білого дому.
У заяві Білого дому йдеться, що американський лідер завтра звернеться до нації, щоб обговорити відповідь США на терористичні напади ХАМАС на Ізраїль і жорстоку війну Росії проти України.
Ця промова буде виголошена з Овального кабінету 19 жовтня о 20:00 за східним часом (20 жовтня о 3:00 за Київським).
- Уранці 18 жовтня Байден прибув до Ізраїлю й провів зустріч з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу. За словами Байдена, удар по лікарні "Аль-Ахлі" у Газі завдав не ЦАХАЛ.
- Байден анонсував виділення $100 млн як гуманітарну допомогу цивільним особам у Газі і на Західному березі та застеріг ХАМАС від її крадіжки.
- Він також впродовж цього тижня планує звернутися до конгресу з проханням ухвалити новий "безпрецедентний" пакет підтримки Ізраїлю у сфері оборони.
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