Байден готує звернення до народу щодо реакції США на війну в Україні та Ізраїлі

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Білого дому.

У заяві Білого дому йдеться, що американський лідер завтра звернеться до нації, щоб обговорити відповідь США на терористичні напади ХАМАС на Ізраїль і жорстоку війну Росії проти України.

Ця промова буде виголошена з Овального кабінету 19 жовтня о 20:00 за східним часом (20 жовтня о 3:00 за Київським).