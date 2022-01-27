Байден і Шольц проведуть зустріч 7 лютого

Про це повідомляє пресреліз Білого дому.



"Президент Байден чекає зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Білому домі 7 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поїздка Шольца до Вашингтона зміцнить глибокі зв'язки США і Німеччини. Лідери країн планують обговорити спільні зусилля щодо стримування російської агресії проти України.



Також Байден і Шольц обговорять продовження співпраці щодо низки загальних проблем, включаючи боротьбу з пандемією COVID-19 та боротьбу із загрозою зміни клімату.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що питання про членство в НАТО нових країн зі Східної Європи не стоїть на порядку денному.