Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

За інформацією видання, розглядається варіант зустрічі Джо Байдена з президентом Польщі Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським, який має представити свій мирний план із 10 пунктів.

Зустріч Зеленського та Байдена може відбутися у Жешуві або Варшаві. Очікується, що присутність українського президента стане частиною ширшого дипломатичного плану, який Київ має намір реалізувати через рік після початку вторгнення Росії.

Дипломатичне джерело в Києві повідомило польському виданню, що президент України представить мирний план та скличе міжнародну конференцію щодо України. Він також повернеться до теми гарантій безпеки України. Окрім США, країнами-гарантами можуть стати Канада, Туреччина, Велика Британія, Ізраїль, Німеччина та Польща.

За даними DGP, документ міститиме 10 пунктів. Він передбачатиме визнання територіальної цілісності України в кордонах до незаконної анексії Криму в березні 2014 року. Новим елементом є заперечення так званої лінії розмежування до 24 лютого. Крім того, до плану увійдуть положення про ядерну безпеку щодо Запорізької АЕС та продовольчу безпеку. Йтиметься про обмін полоненими та повернення з Росії депортованих українських дітей.

У план Зеленського також входить питання створення міжнародного трибуналу для розгляду воєнних злочинів, скоєних росіянами в Україні. Президент України в ООН також вимагатиме нових гарантій безпеки для України в євроатлантичних інституціях. Як підкреслило джерело DGP, питання територіальних поступок не буде для Зеленського предметом обговорення.

Джо Байден відвідає Польщу наприкінці лютого. Не виключено, що це станеться 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. При цьому, можливість відвідин президентом США України відкидається.

21 грудня 2022 року Зеленський і Байден провели зустріч у Вашингтоні. Це був перший закордонний візит президента України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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