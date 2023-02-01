Байден може зустрітися із Зеленським наприкінці лютого у Польщі, - ЗМІ
Голова Білого дому Джо Байден під час візиту до Польщі може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським
Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.
За інформацією видання, розглядається варіант зустрічі Джо Байдена з президентом Польщі Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським, який має представити свій мирний план із 10 пунктів.
Зустріч Зеленського та Байдена може відбутися у Жешуві або Варшаві. Очікується, що присутність українського президента стане частиною ширшого дипломатичного плану, який Київ має намір реалізувати через рік після початку вторгнення Росії.
Дипломатичне джерело в Києві повідомило польському виданню, що президент України представить мирний план та скличе міжнародну конференцію щодо України. Він також повернеться до теми гарантій безпеки України. Окрім США, країнами-гарантами можуть стати Канада, Туреччина, Велика Британія, Ізраїль, Німеччина та Польща.
За даними DGP, документ міститиме 10 пунктів. Він передбачатиме визнання територіальної цілісності України в кордонах до незаконної анексії Криму в березні 2014 року. Новим елементом є заперечення так званої лінії розмежування до 24 лютого. Крім того, до плану увійдуть положення про ядерну безпеку щодо Запорізької АЕС та продовольчу безпеку. Йтиметься про обмін полоненими та повернення з Росії депортованих українських дітей.
У план Зеленського також входить питання створення міжнародного трибуналу для розгляду воєнних злочинів, скоєних росіянами в Україні. Президент України в ООН також вимагатиме нових гарантій безпеки для України в євроатлантичних інституціях. Як підкреслило джерело DGP, питання територіальних поступок не буде для Зеленського предметом обговорення.
Джо Байден відвідає Польщу наприкінці лютого. Не виключено, що це станеться 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. При цьому, можливість відвідин президентом США України відкидається.
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21 грудня 2022 року Зеленський і Байден провели зустріч у Вашингтоні. Це був перший закордонний візит президента України з початку повномасштабного вторгнення РФ.
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