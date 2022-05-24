Байден надав Колумбії статус основного союзника США поза НАТО
Президент США Джо Байден офіційно включив Колумбії до списку основних союзників США поза НАТО. Статус присвоюють близьким союзникам США, які поділяють з ними стратегічні інтереси
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
"В рамках своїх повноважень як президента... я включаю Колумбію в число основних союзників США поза НАТО", - йдеться у відповідному меморандумі.
Такий статус дозволяє країніі-союзнику США брати участь у спільних ініціативах проти тероризму і оборонних проєктах, вести спільні дослідження, отримувати фінансування США для ряду оборонних завдань.
Наразі статус основного союзника Америки поширюється майже на 20 країн. До цього країною, наділеною статусом основного союзника США поза НАТО, став Катар, який отримав його в березні 2022 року.
Так, статус вже отримали: Ізраїль, Австралія, Єгипет, Японія, Південна Корея, Йорданія, Аргентина, Нова Зеландія, Бахрейн, Філіппіни, Кувейт, Таїланд, Пакистан, Марокко, Тайвань, Афганістан, Туніс, Бразилія.
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