Байден обговорить війну в Україні на зустрічі з прем'єром Індії Моді

Про це повідомив речник держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Безумовно, війна в Україні буде однією із тем, яка обговорюватиметься",- сказав Міллер.

Речник держдепартаменту США додав, що детальніше про це буде оголосять ближче до дати зустрічі двох лідерів.

При цьому Міллер нагадав, що представники США говорили про Україну з Моді та іншими світовими лідерами під час попередніх зустрічей.

Візит Нарендри Моді до США запланований на 22 червня 2023 року. Раніше, 22 травня, Моді зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеним у Папуа-Новій Гвінеї.

До цього прем'єр Індії зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Японії під час саміту Великої сімки, який відбувався у Хіросимі.