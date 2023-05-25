Байден обговорить війну в Україні на зустрічі з прем'єром Індії Моді
Президент США Джо Байден обговорить із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді тему війни РФ проти України під час зустрічі у Вашингтоні
Про це повідомив речник держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.
"Безумовно, війна в Україні буде однією із тем, яка обговорюватиметься",- сказав Міллер.
Речник держдепартаменту США додав, що детальніше про це буде оголосять ближче до дати зустрічі двох лідерів.
При цьому Міллер нагадав, що представники США говорили про Україну з Моді та іншими світовими лідерами під час попередніх зустрічей.
Візит Нарендри Моді до США запланований на 22 червня 2023 року. Раніше, 22 травня, Моді зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеним у Папуа-Новій Гвінеї.
До цього прем'єр Індії зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Японії під час саміту Великої сімки, який відбувався у Хіросимі.
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